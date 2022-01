La transition énergétique de la communauté de communes de presqu’île de Crozon et Aulne maritime

Cette émission a pour but de faire connaître le Plan climat air énergie territorial (PCAET) de la communauté de communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime pour inciter les habitantes et habitants du territoire à s’en emparer. L’objectif de ce plan est de lutter contre le changement climatique, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en privilégiant les sources d’énergie renouvelables. Il s’agit aussi de renforcer l’autonomie énergétique du territoire.

La collectivité a commencé par appliquer le plan à ses propres bâtiments et structures communautaires.

Un « smartgrid » (réseau électrique intelligent) intercommunal permet d’optimiser la production et l’autoconsommation d’électricité des bâtiments communautaires sur la zone d’activités de Kerdanvez. 70% des besoins électriques de la Communauté de Communes sont couverts en autoproduction, par des moyens de production locaux et « verts » (éolienne, panneaux photovoltaïques). Et ce type de système va pouvoir s’appliquer en d’autres points du territoire.

Une centrale solaire au sol est entrée en service sur le site de l’ancien centre d’enfouissement technique de déchets ménagers de Kerdanvez à Crozon, un terrain artificialisé et sans valeur agricole. Le projet est porté par un investisseur privé, la société IEL (Initiatives et énergies locales), basée à Saint-Brieuc, mais il a aussi bénéficié d’un financement participatif des citoyens du territoire (avec un grand succès puisque toutes les parts mises en vente ont été achetées en deux jours).

Un cadastre solaire du territoire (pays de Brest) permet aux propriétaires de maisons ou de bâtiments professionnels de connaître le potentiel solaire de leur toiture, pour savoir s’il est intéressant d’installer des panneaux photovoltaïques ou non.

Par ailleurs, les élus communautaires s’intéressent à la filière hydrogène, représentée localement par l’entreprise H2X Ecosystems (Le Faou) ou à ce que font d’autres collectivités comme La Rochelle territoire zéro carbone.

Notre émission est réalisée en direct de la piscine Nautil’Ys car celle-ci est dotée d’une chaudière bois approvisionnée localement.