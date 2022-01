Un village tout droit sorti du Moyen Âge à Pont-Croix

Au départ, le comité d’organisation des fêtes médiévales organisait dans le bourg de Pont-Croix un événement comme on voit tant dans d’autres villes et villages de France. Puis la commune est passée à la vitesse supérieure en acquérant un terrain à l’entrée de la ville pour y mener, avec les bénévoles, un projet de construction de tout un village médiéval. Les passionnés de reconstitution historique se sont pris au jeu et c’est ainsi que l’archéosite a vu le jour.

25 à 30 bâtisses médiévales construites selon des plans historiques locaux

L’objectif à terme est de construire 25 à 30 bâtiments de l’époque des guerres de succession de Bretagne, avec 1358 comme année repère. Les plans des bâtiments sont inspirés de documents historiques locaux, plus précisément de la commune voisine de Mahalon. À raison d’une à deux maisons construites par an, le village prend forme. Ils sont une dizaine, dont quelques professionnels du bâtiment ou de l’artisanat, à participer à la construction des maisons en bois et torchis, avec des matériaux provenant essentiellement de la forêt voisine. Mais l’association compte quelques 200 adhérents qui participent aussi aux animations du site, en été. On peut visiter le village et profiter de trois temps forts en juillet, août, septembre avec démonstrations et participations d’autres associations de reconstitution historique.

Une reconstitution du Combat des Trente en mai 2023

L’association s’apprête à reconstituer le Combat des Trente du 26 au 29 mai 2023 avec non seulement la célèbre bataille mais aussi des pillages, banquets, tournois… Les autres associations de reconstitution historique locales comme Letavia ou Gward an oad seront de la partie. Des combattants motivés sont encore recherchés et peuvent contacter Combatdestrente1351@gmail.com