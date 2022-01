Iliona trompe Bruxelles avec Paris dans son album Tête Brûlée

Double claque

Bonjour et bienvenue dans sonar ! Et bim ! Coup de vieux pour la plupart d’entre vous puisque l’artiste que je chronique aujourd’hui est née le 7 juillet 2000 ! Elle s’appelle Iliona, elle est belge et elle vient de sortir un album de 9 titres, Tête Brûlée, sur le label parisien Artside.

Jeune bruxelloise donc, autrice-compositrice-interprète. Disons simplement qu’elle fait tout toute seule. Et bim ! Deuxième claque pour ceux qui pensaient qu’une jeune fille de 20 ans ne pouvait pas tout faire toute seule…

Tête Brûlée, c’est de la musique pop, de la chanson française, aux tonalités électro et aux belles couleurs. Sentimentale, carrément mélancolique, Iliona se dévoile dans ses chansons, extériorise ses sentiments de jeune femme. Amour, séparation, Iliona est une romantique moderne. Entre Brussel, sa ville et Paris où elle veut faire carrière c’est pas toujours facile de choisir. Paris est incontournable pour percer dans la pop et la musique française. Descendre sur Paris pour la musique, c’est le pied, mais pour rien au monde elle viendrait s’installer à Paname. Ca nous rappelle Dick Annegarn, qui trompait la ville lumière avec Bruxelles, sauf qu’elle, elle fait l’inverse.

Ses premiers pas sur scène sont proprement dangereux ! Pour son concert au botanique, elle a vendu 260 places, mais le nombre de spectateurs est limité par l’état belge à 200 ! Attention !!!!!

Elle vient de sortir son deuxième EP tête brûlée, dont on va tout de suite écouter un extrait. Vous êtes bien dans SONAR, vous êtes bien sur Radio évasion !!

Voici Micha de Iliona, extrait de son dernier projet Tête brûlée.

Thérapeutique, enivrant, addictif

Née dans les années 2000, elle assume : elle est une geek ! Elle peut passer des heures et des heures devant son ordi, inlassable. Accro aux logiciels, elle aime puiser dans leur complexité pour créer sa musique, et à chaque fois qu’elle finit un morceau, elle a envie d’en commencer un autre.

Thérapeutique, enivrant, addictif, faire de la musique, pour elle, c’est une drogue.

On l’a donc compris, Iliona est dans la mélancolie, elle est dans le blues. On en a dans son projet précédent, dans le morceau TRISTESSE, le morceau moins MOINS JOLI, dans le morceau RATTRAPE MOI, UNE AUTRE VIE.. Sa parole est sentimentale, pleine de désillusions et de désinvolture, incroyablement douce. Si elle a eu beaucoup de succès avec la chanson MOINS JOLI au piano voix, l’EP tête Brûlée est carrément plus électro. Sa voix, toujours juste, très suave, m’évoque d’oniriques désirs, mais ça restera très personnel.

En même temps on a envie de danser et ça nous manque. Et sur certaines chansons, tout simplement, on a envie de mettre le son à fond. Danser ensemble une valse, une polka. C’est parti pour le morceau tête brûlée. Dansons, dansons tant qu’on le peut encore.

Sonar c’est fini pour aujourd’hui, on se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte musicale.

Iliona sur Radio Evasion, UNE FOIS !