Loup y es-tu ?

L’émission musicale « Au fil de l’ouest » prend la défense , du dernier Loup de Bretagne , ce loup accusé selon la chanson d’avoir avalé les moutons du pays ; Pire encore : les enfants , les grands mères et les petites filles. Le plus grave, la pire des accusations, le loup, serait le serviteur des démons . Il y a plus grave encore, Le loup pourrait avaler le soleil et même avaler la lune, être L’Ankou, dieu de la mort , maitre tout puissant sur terre . Il ya cette relation passionnée des anciens avec l’image du loup et aussi toute sorte d’approches du loup dans la musique que l’on va découvrir en chanson dans ce numéro d’au fil de l’ouest.