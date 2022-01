Médiation du patrimoine et archéologie au pays du roi Morvan

La volonté de préserver et d’animer le patrimoine

En centre Bretagne il n’y a pas la mer et c’est tant mieux ! Il y a des idées qui, liées à des volontés et des énergies, se mettent en place concrètement. Ainsi le Pays du Roi Morvan se positionne comme l’établissement public de coopération intercommunal le plus dynamique en ce qui concerne la culture et le patrimoine en terres du milieu. Avec la création d’un poste consacré à la médiation du patrimoine, il est un précurseur dans son domaine dont devrait s’inspirer les autres collectivités. Le développement économique d’un territoire passe par son attractivité culturelle et l’archéologie est une des portes d’entrée pour son épanouissement.

Dans le cadre de sa compétence en valorisation touristique, Roi Morvan Communauté a mis en place différents dispositifs destinés à la découverte du patrimoine en autonomie : expositions, livrets, visites… D’autres réalisations à l’initiative des communes et des associations viennent compléter cet ensemble. Au cours des dernières années de nombreux projets d’envergures ont été menés comme la rénovation de l’ancienne gare de Guiscriff, reconvertie en équipement touristique et culturel ou la création de l’espace muséal des Bains de la Reine à Guémené-sur-Scorff. Dernièrement c’est la scénographie de la maison de la chauve-souris, centre unique en Europe qui a été remanié. De nombreux circuits de découverte des sablières, de l’art roman, du granite ou de l’eau sont aussi proposés.

Faire connaître les sites archéologiques

En lien avec cette préservation du patrimoine, la collectivité s’est inscrite dans le programme Kreizyarchéo dont nous vous reparlerons prochainement plus en détail. Suite à l’inventaire du patrimoine archéologique réalisé par Alain Provost, archéologue, sur le pays Centre Ouest Bretagne pendant 10 ans, la transmission des données recueilli s’est opéré sous plusieurs formes. Un ouvrage sur l’archéologie en centre Bretagne, un site internet, une exposition itinérante et des circuits de découvertes des sites les plus remarquables comme l’explique Nathalie lors de l’interview. Roi Morvan Communauté est l’une des premières à présenter un parcours complet à l’échelle de ses 21 communes.

Avec Truelle et sac à dos nous vous donnons rendez-vous sur radio évasion tous les mercredis à 10h et vous pouvez aussi nous retrouver sur votre plateforme de podcast préféré. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la médiation en archéologie et sur le patrimoine breton n’hésitez pas à nous rejoindre chez Art’ChéoLab !