Taï chi Ar Faou, l’art martial de la relaxation à la bretonne

Stéphane Charles l’enseignant sportif de l’association Taï chi Ar Faou nous présente son association et le taï chi, un art martial chinois. Contrairement au kung-fu (ou wushu), le taï chi est un art martial dit interne (il peut donc être rapproché de son cousin japonais l’aïkido).

Les arts martiaux internes sont des sports de combat dont le but n’est pas d’attaquer mais seulement de repousser les agressions ennemies. Le Tai chi met en pratique ce style de self défense asiatique par des exercices, qu’ils soient respiratoires, d’imitation de posture ou d’évolution en duo avec un partenaire. Parfois ces exercices sont pratiqués avec des armes traditionnelles chinoises, le plus récurent étant l’éventail.

Le blog de l’association Tai chi Ar Faou