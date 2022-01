Le recensement 2022 en Bretagne

Comme le recensement 2021 serait intervenu en plein confinement, l’Insee a préféré suspendre l’opération. En ce début d’année 2022, tout reprend avec des nouveautés et en particulier le fait que l’essentiel de l’enquête a lieu en ligne, via le site internet Le recensement et moi, après le passage des agents recenseurs qui laisseront dans les boites aux lettres des foyers concernés toutes les instructions nécessaires. On peut cependant toujours se faire recenser en remplissant la version papier du questionnaire si on préfère.

Les questions elles-mêmes évoluent constamment, en fonction des changements sociétaux ; on tient compte désormais de l’homoparentalité, tout comme on a pris en compte il y a quelques années la garde alternée des enfants de couples divorcés.

Qui est recensé et pourquoi ?

Potentiellement, toute personne qui vit sur le territoire français depuis au moins un an peut être recensée ; même sans domicile fixe ou en habitat mobile. Depuis 2004, toutes les communes de 10 000 habitants et plus sont recensées partiellement chaque année et les autres communes sont recensées entièrement tous les 5 ans. Pour savoir si vous êtes concerné/e cette année, rendez-vous sur le site Le recensement et moi.

Il est obligatoire de se faire recenser car le recueil de données est très important : non seulement cela permet de connaître finement la population française, mais les applications liées à ces données auront des effets concrets sur votre vie. De la population d’une commune dépendront la Dotation globale de fonctionnement que l’État lui versera et donc les équipements ou infrastructures qui y seront liés, sans oublier le système de vote lors des élections municipales.