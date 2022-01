David Duvollet, archéologue bénévole et passionné, prospecteur assermenté

De son enfance à la pointe du Van en quête de silex préhistoriques, David Duvollet a gardé sa passion pour les pierres taillées. D’où sa prédilection pour la préhistoire, « l’âge de pierre », même s’il connaît désormais aussi les traces céramiques ou métalliques des activités humaines du passé.

La prospection diachronique en archéologie

C’est en découvrant dans son jardin des traces de bas-fourneaux – que les Gaulois utilisaient pour la métallurgie, 330 ans avant Jésus-Christ – que David a découvert cette activité de prospection archéologique. Cécile Le Carlier, archéologue du CNRS l’a donc informé que des bénévoles pouvaient être autorisés à pratiquer la prospection diachronique, autrement dit le repérage à pied, des traces du passé du Paléolithique inférieur (-2 Millions d’années) au Moyen Âge.

L’archéologue amateur a dû gagner la confiance des professionnels, qu’il a rencontrés plusieurs fois au Centre départemental d’archéologie du Faou, avant d’être assermenté et donc autorisé à prospecter le territoire du Sud Finistère et du Morbihan. Les chercheurs orientent ses prospections le cas échéant, mais David Duvollet se fixe aussi des défis : trouver des sites préhistoriques en Centre-Bretagne, là où le silex était bien moins présent. En effet, le rare silex breton est au large (les filons sont engloutis) et donc ramené par l’océan. Les prospections de silex taillé sont donc plus fructueuses près des côtes. Pourtant, les chasseurs cueilleurs du paléolithique ont sillonné tout le territoire, y compris l’intérieur des terres, notamment en remontant les cours d’eau. David Duvollet prospecte d’ailleurs souvent le long des rivières… Et il trouve ! Il compte pas moins de 200 sites à son actif : abris sous roches et autres bivouacs, des pointes de flèches fines et petites (les nomades évitaient de s’encombrer de lourds outils), des nucléus (noyaux de silex, mis en forme pour en extraire des éclats, des lames, comme ci-dessous)…