Des nouvelles de Toi d’Europe qui continue à sonder les jeunes européens sur la pandémie

Toujours en visioconférence, Sophie et Mathilde Hériaud continuent à interroger les jeunes qui ont répondu à leur appel à témoignages ; 120 personnes dans les 27 pays de l’UE ! Pour l’instant 11 pays ont été couverts (dernière en date, la Pologne) et les vidéos sont disponibles sur la chaîne Youtube de Toi d’Europe.

Globalement, les jeunes estiment que la crise sanitaire ralentit davantage la progression de la construction européenne qu’elle ne l’accélère. Les différents pays ont tendance à jouer en « solo » et à se replier vers leurs affaires nationales. Les Européens convaincus devront donc encore patienter. Beaucoup s’inquiètent aussi pour l’avenir des échanges européens via les programmes Erasmus (qui fête pourtant ses 35 ans) et Erasmus +.

