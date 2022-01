Fuerza Regida, le groupe qui mélange la rue et la musique traditionnelle mexicaine, avec Del Barrio Hasta Aquí, Vol.2

Ne pas se fier aux apparences

Fuerza Regida c’est un groupe de quatre jeunes, et à première vue, chaînes en or, casquette à l’envers, une montre sur chaque poignet, on doit être sur des rappeurs. Quand on regarde les titres de leurs chansons, ou leurs vidéos sur les réseaux sociaux, à tirer à l’arme automatique sur des montagnes, ça peut confirmer l’hypothèse qu’on est bien sur des rappeurs. Et bien non, ici ce n’est pas Radio Cliché, on ne juge pas sur les apparences. Fuerza Regida, n’aiment pas être rattachés à un genre spécifique, comme pas mal d’artistes aujourd’hui, mais leur musique se rapproche quand même du genre typique mexicain, le corrido. Le corrido c’est un style musical, d’Amérique latine globalement, mais qui a un certain public au Mexique. Ça consiste à raconter en musique des récits historiques, ou héroïques. Et le groupe s’est réapproprié ce style traditionnel, mais en y mettant leur vie à eux. Assez jeunes ils ont quitté le Mexique pour rejoindre San Bernardino, dans la banlieue de Los Angeles, donc ils chantent sur la rue, sur l’amour, sur la vie des jeunes latinos qui grandissent aux États-Unis. Les mêmes thèmes que les rappeurs, mais sur la musique de leurs parents, sur les corridos mexicains. Ainsi on va entendre de la guitare, de la batterie, et un gros sousaphone, avec parfois du saxophone, ou de l’accordéon. Au début, ils rêvaient juste de jouer dans leur ville de San Bernardino, aujourd’hui leur musique traverse les frontières et elle est même diffusée sur une petite radio locale, dans le Finistère, à 8700km de chez eux. Belle évolution pour le groupe.

Du quartier, jusqu’ici

Le groupe s’est formé en 2015, ils ont vraiment commencé avec les moyens du bord, avec des morceaux enregistrés au téléphone. Au début ils faisaient des reprises. Ils ont sorti une série de 3 albums de reprises. Puis ils se sont mis à faire leurs propres chansons, des corridos donc. Ils ne parlaient que d’amour, et il y a eu un morceau où ils ont voulu changer. Sur Radicamos en South Central, ils parlent pour la première fois de police, de drogues, et ça plaît au public. Alors ils laissent tomber les apparences, et ils deviennent aux mêmes. Fini les chapeaux, on met des casquettes snapback à l’envers, fini les bottes, on sort nos meilleures Air Max, et rajoute quelques chaînes avec ça. C’est donc avec ce single, Radicamos en South Central, que le label Rancho Humilde les repère. Et ils grimpent jusqu’à remporter la catégorie « album régional mexicain de l’année » aux Billboard Lati Music Awards, avec leur disque Del Berrio Hasta Aquí, le volume 1. On en est maintenant au volume 2, et un des gros single de l’album c’est Descansando, qui parle de la perte d’un proche. Ils ont tourné un clip, où on voit une bande de jeunes qui font des courses de voitures, et un qui finit par perdre la vie. Encore une fois Fuerza Regida chantent leur vie, et ils dédient le morceau à leur ami disparu.