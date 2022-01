Le festival Longueur d’ondes, de la radio et de l’écoute à Brest revient du 26 au 30 janvier 2022

Au programme, pas moins de 150 séances d’écoutes, débats, rencontres, conférences, coanimées par 200 invités.

Les thèmes clefs sont en rapport avec les lieux qui accueilleront le festival :

Océanopolis se concentrera sur les émissions et podcast liés à l’environnement et la mer, la Carène s’intéressera à la musique, la Maison du théâtre se tournera vers les fictions et récits radiophoniques, enfin la Passerelle se focalisera sur les expériences sonores artistiques ( son expérimental).

Pour le reste, les Capucins accueilleront plusieurs débats et émissions sur les sujets d’actualité, liés au monde de l’audio ou pas, en compagnie de journalistes, documentaristes radiophoniques ou non (le Monde, Arte Radio (qui fêtera ses 20 ans)) mais aussi des politiciens, des scientifique etc.

Pour pouvoir accéder à ce festival il vous faudra débourser :

– 15€ pour 1 jour

– 12€ pour 1 jour pour les tarifs réduit (sous présentation d’un justificatif)

– 0€ pour les moins de 18 ans

– 30€ pour tout le festival

– 25€ pour tout le festival tarif réduit

D’autre programmes et tarifs sont disponibles sur le site internet de Longueur d’ondes.