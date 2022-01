On prend le temps avec Emmanuel Richard, manager culturel de la ville à Plougastel-Daoulas pour découvrir le programme de la salle Avel Vor pour ce début d’année. Humour et musiques actuelles au programme et aussi la nouvelle édition de l’Avant-Scène le 24 février, une soirée concert gratuite (sur inscription) pour découvrir les groupes passés en résidence du côté de l’Avel-Vor.