Lenny Pistol, a franchi le pas et il a sorti Satellite Appetite ! Merci Lenny

Bonjour et bienvenue dans Sonar ! Quoi tu connais pas Lenny Pistols ? El bandero de la bed-Folk, le Roi de belges de la musique DIY ? Aujourd’hui on s’intéresse à Lenny Pistol qui vient de sortir son tout premier album Sattelite Appetite sur le label belge et indépendant Luik. Ouais ça s’écrit l-u-i-k mais c’est bien « laouk », c’est du flamand, du flamand !!

Enfin

Ca faisait longtemps qu’il voulait les sortir ses chansons. Ca faisait aussi longtemps que ses potes voulaient qu’il les sorte. Si longtemps qu’ils se sont publiquement exclamés « enfin !» quand Satellite Appetite a vu le jour au grand public. En fait il avait déjà quasi toutes ses chansons il y a deux ans, juste avant que ce soit le bazar. Il a donc tergiversé le petit Lenny, mais le voici, il a enfin décidé, il a franchit le pas, avec ces camarades du label Luik !

Sattelite Appetite : un premier album minimaliste, mais pas trop non plus. Surtout en comparaison avec ses premiers morceaux genre guitare voix. Aujourd’hui : petit synthé bien léché, une harmonie, simple mais efficace, une pianotée très agréable..

Et surtout c’est le format chanson qui est vraiment kiffant… Lenny – Léonard de son prénom, chante en français sur des titres comme « Une Explosion Nucléaire » et en anglais sur d’autres. Plus anglais donc, mais aussi espagnol.. Vous êtes bien dans SONAR et vous écoutez le morceau Señorita, sur radio évasion pfiu pfiu !

Je traduis ? Señorita, ça veut dire mademoiselle en espagnol, chico. Faut revoir les bases.

Il fait son bout de chemin

Et Lenny, est-ce qu’il a révisé, lui ? Ah mais ! Je crois bieng ! Vous avez vu le clip de Señorita ? Il semblerait qu’il y ait la réponse. Un film tout simple de lui et ses potes faisant les cons dans un endroit ou il fait chaud, où l’on fait la fête. Une arrivé en avion, une navette en autobus pour aller au centre ville… Une ville pleine de bars, de restos, de boîtes, et de plages… Moi je parie sur Barcelona, et je parie qu’il en a vu là bas des jolies framboises. Tiens ça me rappelle quelques souvenirs.

Originaire de Mons, à la frontière du Nord de la France, le musicien belge fait son petit trou sur les scènes de Wallonie, la région francophone. Il bouge sur Liège pour chanter avec ses copains du label Luik, il va même se produire sur scène à Bruxelles. Bon c’est pas l’Olympia ni l’Ancienne Belgique, mais il fait son bout de chemin.

Avec son humour et son côté décale, Lenny Pistol nous accueille chaleureusement dans son monde ou l’on trompe l’ennui, le doute et l’amour comme on peut, avec la créativité. Eh ouais, on fait comme on peut quand on a 20 ans en 020. Mais on y arrive et ça sonne plutôt pas mal en fin de compte.

Sonar c’est fini pour aujourd’hui je vous laisse avec Dream Girl de Lenny Pistol. A très bientôt pour une nouvelle découverte musicale sur radio évasion!