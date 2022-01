Earl Sweatshirt : on parle de la West Coast mais c’est pas le Finistère

Bonjour et bienvenue dans Sonar !

Sincère, précis

Aujourd’hui on s’intéresse au nouvel album du rappeur américain Earl Sweatshirt, un album qui s’appelle SICK !, en MAJUSCULE et avec un point d’exclamation!, sorti sur son label Tan Cressida, et distribué par la major Warner. N’ayez pas peur, Earl est un rappeur américain mais il est très cool ! Il est même bouddhiste paraît-il !

Il vient donc de sortir son 4eme album solo, SICK !, imprégné de ces deux dernières années de pandémie dues au coronavirus. SICK ! Ça veut dire malade, mais pas que. Ca veut aussi dire « en avoir ras-le-bol » – I’m sick of y’all

Ca fait plus de 10 ans que Earl sweatshirt est dans le rapgame. Il a commencé avec Tyler, the Creator dans le groupe ODD Future, très connu sur la West Coast, pour leur musique comme pour le style de vie peu recommandable.

Comme s’il s’était assagi, Earl sort un album plus calme et plus posé. Plus sincère, plus précis aussi. Mais si j’ai choisi de vous chroniquer cet artiste, c’est grâce à son timbre de voix, et à son flow. Vous commencez à connaître mes chroniques, la voix pour moi c’est important, et si y’a la voix alors ça passe.

Négligeant, presque insolent, il va vous chauffer de ouf alors que les températures sont glaciales dehors.

Earl vous entraine de morceau en morceau, et même si vous comprenez pas (moi non plus en vrai je comprend pas grand-chose) ce qu’il dit est intéressant. Tout en rimes et en assonances.

On écoute « Fire in the Hole » de Earl Sweatshirt tout de suite dans SONAR.

Boombap et trap

Né d’une mère blanche professeure à l’université et d’un père poète sudafricain, Thebe Neruda a déjà le nom d’un poète. Il est né à Chicago mais a grandi à LA, sa mère étant professeure là bas. Je vais pas vous refaire son histoire mais le rappeur a commencé en 2009, et s’est rapidement intégré dans les cercles importants de la rap culture de la côte ouest. Il a collaboré dans les années 2010 avec des noms comme the Alchemist, Franck Océan, MacMiller.

Ici, dans SICK ! On le retrouve avec Zelooperz ou bien Armand Hammer. Sur plusieurs morceau, il invite aussi le skateur Ke-lah pour des voix additionnelles. Leurs relations amicales sont connues et ils s‘affichent souvent ensemble, créant un des nombreux liens qu’il y a entre la rap culture et la skate culture.

Un peu de musicologie : tout à l’heure on a entendu un son « à l’ancienne » avec « Fire in the Hole ». Un tempo et un flow assez lents, propices au storytelling. Dans le jargon on appelle ça du boombap !

Le morceau qu’on va écouter là, c’est un autre style. Je dirai même que c’est l’autre style du rap : la trap. Ce genre est né à Atlanta, mais il s’est aujourd’hui généralisé dans le monde entier sous de multiples formes.

Laissez vous porter par les kicks, les snares et les hi hats de la trap sur VISION de Earl sweatshirt. Une trap classique et épurée… A bientôt dans sonar pour une nouvelle découverte musicale !!