Une heure pour compter les oiseaux de son jardin les 29 et 30 janvier 2022

Que vous viviez en Finistère, Côtes d’Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine ou Loire-Atlantique, et même si vous n’avez pas de jardin, vous pouvez vous aussi prendre part à cette opération de science participative les 29 et 30 janvier 2022. Il suffit de se munir de la brochure de l’association pour identifier les principales espèces de passereaux, corvidés ou pigeons qui sont usagers des jardins publics ou privés, d’une paire de jumelles (ou pas) et de sa capacité à s’émerveiller !

Compter et observer pour mieux connaître

Les personnes qui prennent part à cette opération de science participative sont chaque année plus nombreuses : 6000 en 2021 ! Les données recueillies complètent celles des scientifiques et ce la permet aussi de sensibiliser le public à l’importance des oiseaux dans l’écosystème. On constate que les espèces courantes comme le rouge-gorge, les mésanges, pinson des arbres, merle et moineau sont encore bien présentes (9 dans le Finistère). Certaines se font de plus en plus rares au fil des ans, comme le Bouvreuil pivoine ou le Chardonneret élégant, menacés par l’urbanisation qui fait disparaitre leurs habitats ou par l’usage intensif de produits phytosanitaires en agriculture (qui font disparaître les insectes, nourriture de bons nombres d’oiseaux).

Vous constaterez par vous même que le merle est un oiseau solitaire, alors que les moineaux ou étourneaux volent en bande, que le rouge-gorge apprécie le compost (pour ses vers), que les pics tapent avec leurs pattes sur le sol pour faire sortir les vers et arthropodes… Que les becs épais et ronds sont ceux des granivores (moineaux) alors que ceux des insectivores sont plus fins (accenteur mouchet).

Quand on n’a pas de jardin, on peut aussi s’installer dans un espace public pour observer, s’il y a un peu de végétation.

Méthode pour observer les oiseaux des jardins

Le 29 ou le 30 janvier 2022, installez-vous confortablement dehors ou dedans, muni de jumelles si besoin et pendant une heure, observez les oiseaux qui se posent dans votre jardin ou le parc public que vous avez choisi ; ne comptez pas les oiseaux qui ne font que survoler le jardin et si vous observez à plusieurs reprises un groupe d’oiseaux (mésanges, moineaux) ne notez que le groupe le plus nombreux que vous avez vu pendant l’heure.

Quand l’heure est écoulée, reportez les données sur le site internet de l’association ou envoyez votre grille en version papier.

Pour que les oiseaux se sentent bien dans un jardin

On n’a pas forcément besoin de nourrir les oiseaux en Bretagne car il fait rarement trop glacé pour les empêcher de trouver seuls leur nourriture. Si vous le faites, ne le faites qu’entre décembre et fin février car au printemps cela risquerait de provoquer des conflits entre certains (mésanges). Veillez à tenir la mangeoire propre pour éviter toute maladie (bactéries). Ne donnez pas de pain ou de viennoiseries (trop salées) mais des graines adaptées aux oiseaux.

Pour le reste, collez de petits autocollants sur les grandes baies vitrées pour éviter que les oiseaux se cognent, mettez une cloche autour du cou de votre chat (une des causes de la baisse de leurs populations, surtout en France), favorisez les espaces en « friche » dans votre jardin et la variété des espèces végétales, évitez de trop tailler les haies (c’est d’ailleurs interdit entre mi-mars et fin juillet, période de nidification) ou de trop tondre la pelouse.

Retrouvez les outils pour bien compter les oiseaux des jardins le 29 ou le 30 janvier 2022 pendant une heure, sur le site de Bretagne vivante