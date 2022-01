Géopark d’Armorique : aux origines de la kersantite

La kersantite est la seule pierre du Massif armoricain dont l’appellation locale est reconnue dans la nomenclature internationale. On la repère facilement sur les chapelles et églises ; de couleur gris sombre, elle peut être sculptée très finement car elle est à la fois tendre et résistante à l’érosion. Le Géopark valorise régulièrement ce patrimoine mais la labellisastion Unesco aussi l’occasion de relancer les recherches, ce dont se charge Martial Caroff. Le géologue vulgarise également sa connaissance



Une roche magmatique formée à une profondeur moyenne

La kersantite est une roche mafique riche en magnésium et en fer qui ressemble aux basaltes ; elle doit sa couleur à la présence de biotite qui est un mica et qui donne aussi sa brillance à la kersantite. La kersantite est issue du magma mais s’est formée à une profondeur moyenne (7 km), moins que les granits (qui se forment à plus de 10 km), mais davantage que les basaltes qui sont des laves durcies en surface. La kersantite se met en place dans les failles d’autres roches et se présente sous forme de lames. Peu à peu, l’érosion met au jour ces filons de kersantite, qui par ailleurs s’émoussent (en prenant une couleur plus ocre à l’air libre).

Présente dans le monde entier mais rare, la kersantite s’est formée dans le Finistère essentiellement autour de la rade de Brest, qui correspondait sans doute, il y a 336 millions d’années, à un bassin, dans une zone volcanique. Le Massif armoricain, élément de la chaîne hercynienne, s’apprêtait à naître, de la collision entre deux plaques tectoniques. C’est dire s’il y avait du mouvement sous terre et en surface. La chaîne hercynienne s’est élevée entre 330 et 310 millions d’années et était comparable aux Alpes ou à l’Himalaya. Depuis, l’érosion a fait son œuvre et il nous en reste les filons de kersantite, entre autres…

Pierre du Roz et kersantite, nées conjointement

Et autour, on trouve aussi la pierre du Roz (pierre de Logonna) connue pour sa belle couleur jaune et ses volutes rougeoyantes. Les deux roches sont en fait cousines ; les géologues ont identifié le mécanisme qui fait que les 2 roches se forment conjointement lors d’un épisode de remontée du magma venu des profondeurs du manteau terrestre. Les kersantites se forment en profondeur à partir de la fusion du manteau, ce magma remonte, fait fondre la croûte continentale et se mélange avec elle en donnant la pierre du Roz.

Pour vous faire découvrir les secrets de sa géologie si riche, le Géopark d’Armorique prévoit de nouvelles conférences tout public au printemps, on vous tiendra informés !

