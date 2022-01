Grace Cummings maîtrise le chant, la guitare, et la foudre, avec son album Storm Queen

Comme avant, avec plus d’instruments

Grace Cummings a sorti son album Storm Queen, sur le label ATO. Elle est australienne, et ce sont les récents feux de brousses qui l’ont inspiré pour son disque. Le fait de voir un paysage, puis de voir ce même paysage totalement carbonisé, pour au final revoir la végétation s’installer. Cette sorte de cycle, a inspiré l’artiste. Storm Queen c’est son 2e album, il y a eu Refuge Cove en 2019, qui était un disque folk plutôt minimaliste, centré sur la voix de Grace. Storm Queen est un peu dans la même lignée, mais avec quelques titres plus riches en instruments, grâce à des musiciens de Melbourne, qu’elle a fait venir sur l’album. En particulier, il y a un instrument très spécial, et assez méconnu : le thérémine. Ça a environ 100 ans, et c’est un instrument sans contact, ça se présente comme une boite, avec deux tiges, et en approchant ses mains des tiges, ça fait varier la note, ou le volume. En terme de timbre, c’est vraiment unique, ça permet de faire des effets assez… mystiques. Mais des fois on dirait presque une voix humaine aussi, pour le découvrir, je vous conseille d’écouter le dernier titre de l’album, Fly a Kite. Car nous, on va s’intéresser à un autre instrument, qui brille par sa présence, c’est le saxophone, sur le morceau éponyme de l’album: Storm Queen.

Simplicité

Le maître-mot de cet album, je pense que c’est : simplicité. On pourrait aussi dire spontanéité, ou authenticité, tout ça, ça va un peu ensemble. La plupart des morceaux sont enregistrés en très peu de prises, des fois il lui arrive même de laisser sa respiration ou un petit rire à la fin du son, pour faire encore plus vrai, comme si elle venait de chanter devant nous. Même pour ses clips, elle fait dans la simplicité. Elle en a sorti 4, Heaven, Up In Flame, Strom Queen, et Raglan. Et par exemple celui de Raglan c’est simplement elle qui fait du trampoline, mais vu d’en dessous. Dans Up in Flame, elle joue le titre avec sa guitare sur un toit. Celui de Storm Queen est quant à lui un peu plus travaillé, et sinon celui de Heaven est assez simple, mais il est intéressant pour la performance de Grace. Elle était actrice de théâtre avant d’être dans la musique. Elle qui a l’habitude de jouer des rôles, la musique est un des rares endroits où elle est elle-même. Mais les clips c’est différent, l’actrice reprend le dessus et elle joue avec ses expressions faciales dans Heaven. Dans les paroles vous pourrez entendre des termes religieux, comme « Ave Maria », mais Grace n’est pas religieuse, elle associe juste la religion à quelque chose de beau, mais qu’elle ne comprend pas. Elle utilise ces termes là comme une analogie à toutes les belles choses, qui sont hors de portée.