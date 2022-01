La compagnie Anime tes rêves commence bien l’année 2022

On vous avait parlé des débuts du spectacle Kalun, sachez que sa création avance ! Les trois comédiennes-conceptrices s’appuient sur leur expérience récente pour notamment peaufiner les costumes qui seront lumineux, comme ceux de Bigouden light, l’un des spectacles qui a tourné cet hiver 2021 (13 dates). Il faut aussi créer des accessoires, affiner le scénario, choisir la bande son et même s’entraîner au chant ! La compagnie profitera d’une résidence création au Cloître-Pleyben début février.

Découvrez l’improvisation théâtrale et suivez le match du 5 février 2022 à Châteaulin

La compagnie a même accueilli un stagiaire, Erwan, qui s’est mis à la couture et au surjet (création d’accessoires), ainsi qu’à la communication (collage d’affiches et rédaction du communiqué de presse). Erwan est par ailleurs élève de l’atelier d’improvisation théâtrale que mène Anime tes rêves chaque vendredi à Polysonnance à Châteaulin. C’est là qu’on pourra applaudir le samedi 5 février 2022 à 18h un match d’impro. C’est du théâtre sous forme sportive (au cours des ateliers, les jeunes comédiens suivent d’ailleurs des entraînements aux techniques corporelles mais aussi à la rime ou à l’élaboration de personnages-types). Deux équipes : « Les Retraités Pas Rouillés » et les « Briques de la Street » vont s’affronter autour de différents thèmes.

À la fin de chaque improvisation, le public vote à l’aide de cartons de couleurs. Un point est attribué à l’équipe sous le regard incorruptible de l’arbitre Ella Pafroaozieux ! Ce match est présenté par Mimi Cro et animé par la DJ Sol Ciré, comédiennes de la compagnie Anime Tes Rêves.

Tous les ingrédients sont réunis pour que vous passiez une bonne soirée. Entrée libre.