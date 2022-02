Hélène Flament formatrice indépendante en hygiène et qualité s’appuie sur Entreprendre au féminin Finistère

Hélène Flament a commencé par le salariat, et c’est son rôle de maman qui l’a conduite à revoir sa gestion du temps et à opter pour la création de son activité en tant que formatrice indépendante. Formations en bonnes pratiques d’hygiène, application de la réglementation, audit, assistance à la mise en place de plans de maîtrise sanitaire ou à la rédaction de dossiers d’agréments, Hélène travaille bien sûr pour l’industrie agroalimentaire mais aussi la restauration et les métiers de bouche. Elle intervient dans toute la Bretagne voire le Grand Ouest. Elle développe sa propre clientèle depuis 2020 qui représente actuellement 25% de son CA (pour le reste, elle est sous-traitante d’organismes de formation).

Entreprendre au féminin lui a permis d’échanger avec d’autres femmes entrepreneuses, de se sentir moins seule ; elle a aussi apprécié les ateliers « téléphoner efficacement » et « la communication visuelle ».

Ses inspirations : Clarisse Agbegnenou la judokate et l’entrepreneur Emmanuel Faber

Choix musical : Coldplay Yellow