Jazzy Bazz, maître français de la textuelle, nous lâche son nouvel album Memoria

Bonjour et bienvenue dans sonar ! Aujourd’hui on écoute Jazzy Bazz. Je dois le présenter, là ? Le rappeur parisien vient de sortir l’album Memoria, son quatrième album officiel, en toute indépendance avec son label tout personnel 3,14 Productions.

Nouvel album tranchant

3,14, Pi, P, P-town, Beliz, Gotham, Zone 19, le 20-1, Rive Droite, mais où est Jazzy Bazz, décidément ? Paris bien sûr, la capitale, la ville lumière, où il est né où il a grandi, et d’où il est prisonnier. C’est dans cette ville qu’il sévit encore.

Mon gars Jazzy Bazz compte plus ses années d’activité, depuis les rap contenters ! Et comme Hadrien a ses mémoires, De Gaulle a ses mémoires, Drucker a ses mémoires, Jazzy écrit les siens… et les chante ! Enfin les rappe. Enfin c’est la même chose.

Ce maître de la textuelle, connu et reconnu dans tout le pays, excelle un peu plus avec un nouvel album tranchant, ou il invite Nekfeu, l’idole de notre génération. Il invite aussi EDGE, qu’on a déjà vu passer dans SONAR, Il invite Alpha Wann son acolyte de l’entourage, il invite JO$MAN, un peu moins dans ces cercles là mais que chacun doit connaître. D’ailleurs c’est pas tout ça mais y’a interro surprise demain 8h, vous avez intérêt à réviser ça fissa. Allez hop. Non mais oh, c’est une question d’éducation et l’éducation hein dans ce pays, c’est é-ssen-tiel !

Aujourd’hui ce qu’on veut c’est s’ambiancer. Et le rap c’est parfait pour s’ambiancer. Et avec Jazzy Bazz, en collaboration avec JO$, on est au top !

On écoute Albicéleste, extrait de l’album Memoria, et on est sur Radio Evasion !

Albicéleste, c’est le nom qu’on donne à l’équipe nationale de foot Argentine. AH oui parce que Ivan de son prénom est d’origine argentine par son père. Sa famille maternelle vient d’Europe de l’est. Aussi très attaché au foot, ce qui explique des références à l’Albicéleste, ou a Diego Maradona.

Il nous emmène dans ses pérégrinations nocturnes

Il a la trentaine, Jazzy, et dans Memoria, il revoit le film de sa vie, au fil de la nuit ! La nuit est clairement un source d’inspi capitale pour lui. Il nous emmène dans ses pérégrinations nocturnes, il nous parle avec son cœur et sa conscience, et il envoie du style avec abondance. L’album est tellement introspectif que pour cette chronique, vous l’avez peut-être remarqué j’ai juste besoin de le paraphraser !

Derrière tout rappeur, on s’intéresse aux productions instrumentales, au prods comme on dit dans le jargon. Ici, je les trouve marqués par un forte composante électro, peu de samples, et c’est là que l’évolution musicale est la plus notable par rapport à ses débuts dans le rapgame. On reconnaîtra toujours les punchlines aiguisées de ce rappeur éminent, qui s’est fait connaître jadis en découpant ses adversaires lors des battles de rap contenders. Au fond, il est resté un grand clasheur.