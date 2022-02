Solidarités nouvelles face au chômage à Quimper

L’association Solidarités nouvelles face au chômage est née d’une action de quartier en faveur d’une personne précaire à qui des voisins ont proposé des interventions à domicile. Puis l’action s’est élargie et l’association nationale dispose d’antennes un peu partout en France, notamment une en Finistère à Quimper. Huit bénévoles de tous profils, actifs ou pas, anciens cadres ou entrepreneurs ou salariés, accompagnent une dizaine de personnes. Ces dernières sont d’ailleurs appelées « chercheuses et chercheurs d’emploi » car c’est en fait un véritable de travail, surtout quand on est éloigné de l’emploi depuis un moment.

Un soutien technique et psychologique des personnes qui cherchent un emploi

Grâce à l’aide suivie et concrète de Solidarités nouvelles face au chômage, les personnes accompagnées retrouvent confiance en elles, font le point sur leurs compétences et les mettent à jour si nécessaire et retrouvent le chemin de l’emploi ou de la formation.

Pour lutter contre les idées reçues et la stigmatisation des personnes en recherche d’emploi, SNC Quimper propose une pièce de théâtre burlesque de la compagnie Dé-Chaînée, Tout ira bien, le vendredi 4 février 2022 au théâtre Max-Jacob.

Pour contacter Soiidarités nouvelles face au chômage à Quimper : snc.quimper@snc.asso.fr