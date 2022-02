Armel a décidé de dessiner puis d’écrire une lettre. On y trouve aussi bien certains de ses jouets que des animaux et des personnages. Le tout est soigneusement enveloppé et envoyé à Papi et Mamie. Ensuite on se détend et on va jouer 🙂 Alexis Poline accompagne encore une fois cette petite chronique d’une trouvaille sonore. À votre écoute !

Émission réalisée par Armel Bonjean et Sarah Blumenfeld

Sélection musicale par Alexis Poline

Chanson : Osamu – The Scolding Monster

Dessin : ©Armel Bonjean