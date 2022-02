Le Repair offre une deuxième vie aux matériaux de construction

LEM l’émission prend la direction de Pleyber Christ, à quelques kilomètres de Morlaix pour découvrir une ressourcerie pas comme les autres. Le Repair est une recyclerie qui se distingue par pas mal d’aspects.

Le Repair est une recyclerie spécialisée : elle recycle les déchets issus de la construction. Lorsqu’on sait que 70% des déchets générés en France proviennent du domaine de la construction et du BTP, il y a sans doute plein de choses à faire et c’est ce que fait le Repair. Mathieu Cirou, l’un des 4 membres fondateurs de l’association. La structure emploie 6 salariés et propose une longue liste de matériel de construction à prix « solidaire » via son magasin. Le lieu héberge également une dynamique associative foisonnante avec de nombreuses initiatives (des ateliers partagés ou travaux d’artistes). Un vrai lieu de convivialité.