20 ans de réflexion agricole avec le réseau paysan Civam du Finistère

L’évolution de l’agriculture

Le modèle industriel et intensif agricole mondialisé a montré ses limites : impact sur le changement climatique, sur la biodiversité, sur l’autonomie et la survie des petits paysans dans les pays en voie de développement, taux de suicide élevé en France… Un livre inspire les réflexions des membres du Civam : Reprendre la terre aux machines (ouvrage collectifs). Il ne s’agit pas de remettre en cause le machinisme agricole mais sa complexification ces dernières années qui a privé les paysannes et paysans de la possibilité d’intervenir sur ces machines… elles sont désormais fabriquées et entretenues par des entreprises qui sont surtout de grosses sociétés avides de profit ! Certes, il faut produire beaucoup pour « nourrir le monde » et ce n’est pas la seule agriculture bio telle que nous la connaissons qui y parviendra. Cependant, il est urgent de repeupler le monde agricole ; 20 % des fermes ont disparu depuis 2010 en Finistère (la surface agricole reste stable) et pour l’ensemble de la France, on est passé de 1,6 millions d’agricultrices et agriculteurs en 1982 à 400 000 aujourd’hui, une véritable saignée !

Si on veut conjuguer quantité suffisante pour l’autonomie alimentaire, qualité des produits et exploitation écologique des terres, il faut massivement installer des paysannes et paysans ; cela implique de la motivation pour un métier perçu comme difficile – mais qui l’est surtout quand on est seul… Il faut aussi repenser la formation agricole (car produire suffisamment, et en accord avec la nature requiert un haut savoir agronomique), la gestion du foncier et l’accès aux terres, l’aménagement du territoire, etc.

Des produits de qualité accessibles ?

Reste une question cruciale : comment garantir un revenu agricole suffisant sans pour autant exclure une partie de la population de l’accès à des produits de qualité ? C’était le thème du troisième débat des 20 ans du Civam du Finistère. L’organisation de l’aide alimentaire est à ce titre symptomatique : elle a été orientée vers la limitation du gaspillage et l’écoulement des surplus de production, sans considération particulière pour la qualité, les visions culturelles alimentaires, etc. Pour enrichir leur réflexion, les membres du Civam ont notamment parcouru Où va l’argent des pauvres : fantasmes politiques, réalités sociologiques de Denis Colombi.