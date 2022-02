Les Louanges raconte sa collision avec la réalité de la vie d’artiste, dans son album Crash

Les Louanges, la croûte et le corbeau, ce n’est pas une parodie de western

Les Louanges c’est le surnom qu’a été donné a Vincent Roberge, par son groupe d’amis, ils ont tous des surnoms farfelus du style « la croûte » ou « le corbeau ». C’est un québécois, il vient de Lévis, à côté de Québec City, il s’est plus tard installé à Montréal. Il vient donc de sortir Crash, 3 ans après son premier album La nuit est une panthère. Avec du recul, il se rend compte qu’il n’avait pas grand-chose à dire dans ce premier album, il parlait beaucoup de ce qu’il voulait, dans le futur, mais maintenant qu’il a ce qu’il voulait, il parle du après, notamment après la célébrité. En fait, il va parler des émotions fortes, qu’elles soient positives ou négatives. Il va passer par l’amour, la rupture, sa carrière, le thème de l’album c’est surtout la perte de contrôle émotionnelle, et tout ce qui s’en suit. Il compare un peu cet album à la boîte à gants d’une voiture, avec ce petit papier qui indique la date de chaque accident, chaque réparation, chaque contrôle technique. Crash, c’est l’historique des accidents et des réparations de Vincent, au cours des trois dernières années. Du coup l’album suit une sorte de schéma narratif, ou en tout cas un fil conducteur. C’est une histoire d’amour qui se déroule le long de l’album. Le coup de foudre commence sur Qu’est-ce que tu me fais, et la relation se termine avec le morceau Facile, qui est le plus beau qu’il ait écrit selon l’artiste. Facile fait écho au titre Qu’est-ce que tu me fais, ou l’histoire d’amour débutait, et Qu’est-ce que tu me fais fait lui-même écho au titre qui vient juste avant, Encore. Il évoque la nuit que le couple a passé ensemble, et cette nuit c’est justement le sujet de Encore.

Il est là le soleil

Le nom de l’album, Crash, symbolise l’impact que Vincent a ressenti après son succès inattendu. Crash c’est une sorte de retour à la réalité, c’est la vraie vie que te rentre dedans. Crash c’est aussi une chanson de l’album, avec le premier featuring de la carrière des Louanges, Corneille. Cette collaboration part presque d’une blague, de Felix Petit, le co-producteur aux côtés de Vincent. Il a un jour qualifié la musique des Louanges de R&B conscient, comme on parle parfois de rap conscient. Et là ils se sont demandés qui était le roi du R&B conscient au Canada, le nom de Corneille était unanime. Mais Vincent avait trop peur d’aller vers lui pour demander une collaboration, au final ils se sont croisés par hasard sur un parking, et le voilà sur l’album. Vincent est encore choqué que ce feat ait pu avoir lieu, ça a été le dernier morceau enregistré, mais il donne le ton de l’album, c’est pour ça qu’il porte le nom de cet album. Le titre Crash arrive presque à la fin, et il vient pour redonner de l’espoir après les épreuves. C’est le soleil derrière le nuage de mélancolie qu’est cet album.