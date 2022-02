Debbie Harry, queen of Blondie

Atomic, Call Me, Heart of glass, Maria….des dizaines de tubes pour un seul et même groupe: Blondie.

Et qui dit Blondie dit forcément Debbie Harry. Retour sur l’histoire de la chanteuse iconique de ce groupe phare des années 80. Où comment une petite blondinette peroxydée a su imposer son style, sa plume et son girl power et devenir un modèle pour moult générations.

The last but not the least ! Pour cette dernière de saison, Culture et Vous vous embarque dans le New-York déglingué des années 70-80, aux prémices du mouvement punk, aux prémices de Blondie.