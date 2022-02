Le mouvement Zéro waste est mondial et gagne du terrain ; il est grand temps, tant nos déchets s’accumulent et nos poubelles débordent. L’association Zéro déchet Nord Finistère en est une des émanations, elle est née en 2017 et compte une dizaine de bénévoles qui œuvrent sur Brest métropole, les pays des Abers, d’Iroise, de Landerneau-Daoulas.

Les actions sont de plusieurs types : stands d’information lors de manifestations, formations pour bénévoles, conférences, ateliers pour fabriquer soi-même, échanges de pratiques lors de rencontres conviviales, actions de communication contre l’enfouissement et l’incinération, accompagnement des entreprises vers le zéro déchet…

L’association a notamment été à la rencontre des petits commerçants du territoire pour les sensibiliser à l’acceptation des contenants des clients qui souhaitent acheter en vrac et se passer d’emballages jetables (c’est obligatoire depuis début 2021). La carte interactive des « commerces zéro déchet » est disponible ici.

L’association soutient aussi le Défi rien de neuf qui incite les consommatrices et consommateurs à n’acheter que de l’occasion, dans tous les domaines possibles : habillement, ameublement, vaisselle, équipement informatique, etc.

Zéro déchet Nord Finistère s’intéresse aussi aux initiatives privées qui pourraient devenir publiques, comme l’Eco-score de l’association OpenFoodFacts, une étiquette sur le modèle du Nutri-score (qui évalue les qualités nutritionnelles des aliments) : ce baromètre visuel – de vert à rouge en 5 couleurs – permet d’évaluer la qualité écologique d’ensemble d’un produit, de l’énergie nécessaire à sa fabrication et à son transport jusqu’à son degré d’emballage.

Du sport zéro déchet

L’association organise aussi des conférences tout public. Le 27 janvier 2022 à Guipavas, la thématique était : zéro déchet dans le sport. Il s’agissait surtout d’inciter les clubs et associations à limiter les déchets lors des événements qu’ils organisent : proposer des rafraichissements ou des nourritures « faits maison », réfléchir à la question des dossards (éviter le « numéro » en plastique), s’adresser à sa commune pour emprunter du matériel (y compris des gobelets), ne pas forcément offrir des « goodies » (objets publicitaires de mauvaise qualité et souvent inutiles) ou le énième t-shirt que les sportifs aguerris accumulent dans leurs armoires, avoir des flyers et affiches non datés réutilisables d’une édition sur l’autre, auxquels on ajoute un bandeau papier… Nombre de ces conseils s’appliquent d’ailleurs aux événements culturels et festifs en général.

L’association Zéro déchet Nord Finistère attend les bénévoles qui souhaitent s’investir dans cette cause, avec leurs idées d’actions quelles qu’elles soient.