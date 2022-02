Une cristallisation pour le manoir de Saint-Pol-Roux ?

Elles font bien partie du paysage de Camaret-sur-Mer, près des alignements de Lagatjar, les ruines du manoir de Pierre Paul Roux, alias Saint-Pol-Roux, poète du XIXe siècle venu se retirer sur nos côtes en juin 1905 dans ce manoir qu’il fit construire sur la falaise de Pen Hat. Nombre de ses amis lui ont rendu visite et ont marqué aussi les lieux de leur prestige : Victor Ségalen, Max Jacob, Pierre Mac-Orlan, André Breton… Il ne reste de ce manoir, théâtre également d’un drame pendant la Seconde Guerre Mondiale, que quelques morceaux de tourelles et de murs. Et les pierres, fragilisées, s’écroulent souvent, ce qui fait que l’accès aux ruines est désormais interdit.

La commune de Camaret envisage donc pour sauver ces vestiges emblématiques de son histoire, une cristallisation. La cristallisation est une terme de conservation. Cela consiste à renforcer les structures d’un bâtiment – en l’occurrence des ruines du manoir – pour éviter que les éléments ne les altèrent davantage et n’entraînent de nouvelles chutes de pierres. Cette opération nécessite d’abord l’analyse d’un expert qui évalue sa faisabilité.

Camille Thomas, la chargée du patrimoine de la commune nous explique que cette cristallisation s’inscrit dans un projet plus global. La ville a pour objectif de créer tout un parcours culturel autours du manoir, de son histoire avant et pendant l’occupation durant la seconde guerre mondial, mais aussi et surtout mettre en avant les écrit de Saint-Pol-Roux à travers un chemin poétique.