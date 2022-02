Dowdelin, une fusion caribéenne en tout genre sur l’album Lanmou Lanmou

Bonjour, bonjour et bienvenu dans Sonar, pour une émission consacrée au groupe Dowdelin. Dowdelin, comme son nom l’indique, va nous faire vraiment dodeliner du cul. Eh oui la dernière fois qu’on avait sorti cette expression c’était avec le groupe Cannibale, mais aujourd’hui on gigote avec l’album Lanmou Lanmou, qui vient de sortir sur la label Underdog records !

L’amour

Dowdelin est un quatuor lyonnais, on pourrait croire qu’ils viennent de Pointe-à-Pitre ! Dowdelin se forme en 2016, à l’origine par l’association du compositeur et producteur Dawatile et de la chanteuse Olivya Victorin.

Au départ elle voulait chanter de la soul anglaise, mais bon, son partenaire Dawatile, de son vrai nom David Kiledjian, n’était pas très chaud pour faire partie de ces groupes qui chantent en anglais avec un accent français… « Mais puisque tu sais parler le créole, vient on joue de la musique créole ! » Parce qu’en fait, olivya elle est d’origine martiniquaise…

En 2022, ils sont aujourd’hui 4, avec un bassiste un batteur en plus, et il prennent leurs instruments pour nous proposer à fond un album haut en couleur, traversant les genres, les époques et les régions. Funk, musique créole traditionnelle, soul, reggae hip hop, jazz, tout ce que j’aime, c’est beau.

Tout de suite « Somebody New », un petit bijou reggae qui unifie la caraïbe ! Vous groovez sur l’actualité musicale, vous êtes sur radio évasion.

Bam d’un coup Dowdelin nous emmène dans la chaleur des tropiques, sous les cocotiers, là ou on chante l’espoir, la résistance et l’amour. L’amour, l’amour LANMOU ! Car si cet album s’appelle Lanmou Lanmou, c’est bien qu’il parle d’amour en grande partie. On a le titre « Simé Love » qui raconte comment on peut résoudre des désaccords avec l’amour. On a le titre Lanmou tout court, qui rejoindrait la célèbre phrase « L’amour a ses raisons que la raison ignore » – l’amour de la Terre, dans le titre mama Wé.

Dowdelin passe à Chateaulin

Lanmou Lanmou est le 4eme album de Dowdelin, beaucoup plus acoustique et instrumental que les premiers projets pilotés par Dawatile. Dansant, très dansant même, il a été en grande partie confectionné sur scène, par des pratiques live. Maintenant sorti, l’album promet d’être diffusé dans toutes les oreilles de France, de Navarre, et de bretagne ! Car oui, mesdames et messieurs les auditeurs, si vous aimez Dowdelin vous aurez l’occasion de les voir et de les écouter en live au Run Ar Puns, le 22 avril en compagnie d’un autre chanteur créole : David Walter !

Evènement à ne pas rater pour tout ceux qui aiment zouker, tous ceux qui aiment groover sur des son d’ici et d’ailleurs.

D’ailleurs d’ailleurs, écoutons les steel drums et le flow tropical du morceau Shadow on the Wall. Puis en suite on se quitte ! Allez j’vous fait une bise !!