S’attacher au patrimoine d’Hennebont

Hennebont, cette cité médiévale a connu quelques péripéties mais elle continue de nous dévoiler ses secrets. Les dernières recherches en cours sont sur un sujet sulfureux, les maisons closes mais je ne vous en dis pas davantage, vous irez faire vos curieux. De nombreuses personnes contribuent à alimenter l’histoire de la ville au sein de l’association en charge de la publication des cahiers d’Histoire. La politique de la ville en matière de développement culturel, patrimonial et touristique est aussi importante pour créer du lien avec la population locale.

Entre conservation, valorisation et médiation

Si nous n’avions qu’un mot à retenir de cet échange, voir même pour imager la médiation du patrimoine ce serait « polymathe ». Cette personne qui accumule des connaissances, des savoir-faire aussi bien artistiques que scientifiques. C’est le rôle que joue Pierre Laurent qui en fonction des jours se retrouve tout à la fois conservateur en charge d’un suivi de chantier, animateur auprès du jeune public, podcasteur pour présenter de manière actuelle les patrimoines, créateur pour proposer toujours de nouvelles activités comme les fameux croque-patrimoine, auteur d’articles en lien avec l’histoire des lieux et des objets, ou conférencier pour vous donner des clés de lecture de votre environnement. La médiation du patrimoine c’est tout cela à la fois.

Les Archéo’mômes pour découvrir l’archéologie et ses pratiques

Depuis une quinzaine d’années se développent partout en France des animations pour le jeune public permettant de faire connaitre les métiers de l’archéologie. Sous forme de bacs de fouilles itinérants ou de mises en scènes stratigraphiques plus complètes. Les services du patrimoine et autres structures culturelles mettent au point de nombreuses activités pour appréhender les techniques de fouilles. Le CPIE Val-de-Vilaine a conçu des carrés démontables proposant chacun une thématique autour du Paléolithique ou du Néolithique, ce système a été repris par la maison de l’archéologie de Plussulien qui propose elle aussi ce type d’activité. Art’ChéoLab de son côté a mis en place des reconstitutions de fouilles autour de l’antiquité et du Moyen Âge et le service patrimoine de la ville d’Hennebont propose les Archéo’mômes. Les enfants sont mis en conditions réelles de chantier ce qui leur permet de se rendre compte de la complexité des métiers. Entre le développement de leur esprit de déduction et leur analyse critique à la découverte d’objets anciens ou non, des vocations naissent.

Pour 2022, Truelle et sac à dos compte bien vous emmener un peu partout en Bretagne à la rencontre de bénévoles, d’institutionnels, d’entrepreneurs qui marque le territoire par leurs activités de médiation en archéologie et de valorisation du patrimoine comme à Hennebont. Rendez-vous tous les mercredis à 10h ici et sur votre plateforme de podcast préférée.