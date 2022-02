Neniu, avec Moulin, (pro)pose de nouveaux codes pour la chanson française !

Bonjour et bienvenue dans sonar ! Aujourd’hui on s’intéresse à de jeunes artistes exceptionnels regroupés sous le nom de Neniu. Neniu vient de sortir son deuxième album Moulin, avec l’appui du label La Souterraine, friand de ce genre de musique francophone underground.

Le moulineur

Qui est Neniu ? Qui sont Neniu, bonne question. C’est assez mystérieux en vrai. Selon mes suppositions, derrière Neniu il y a deux artistes : un musicien et une illustratrice. Moulin est un projet musical et graphique, avec des images mobiles et immobiles. Ca fait qu’autour du moulin, il y a un CD, des dessins animés et une BD.

Mais le moulin c’est quoi ? Le projet se construit autour d’une réalité que devraient étudier les scientifiques ! Derrière chaque éolienne, derrière chaque moulin, un cycliste qui n’aime pas voyager pédale, et tout en haut, un moulineur mouline pour faire tourner les grandes hélices de son moulin avec ses petites mains.

Autour du moulin, les habitants s’interrogent. La fourmi s’inquiète de cette énorme machine, la maison est réconfortée par le mouvement calme et continu des pales, le nuage met en garde le moulineur : « fais gaffe la tempête arrive » ; le verre de terre lui, ne veut pas en entendre parler.

Le moulin lui tourne et tourne, et le moulineur mouline tout en haut, en faisant gaffe à ne pas tomber. Car la tâche est risquée.

Sans plus attendre, on rentre dans l’univers de Neniu avec la chanson Moulin à vent. Oui oui, vous êtes bien sur radio évasion !

Vous l’entendez bien, Neniu invente quelque chose de nouveau là. Quelque chose de vrai, enfin, tant sur le fond que sur la forme !

Tant sur le fond que sur la forme

Au fond, on découvre un imaginaire jeune, imprégné des objets et des interrogations de ceux qui grandissent encore aujourd’hui. Sérieux, porter un regard comme ça sur l’objet éolienne c’est élever le débat à des km de ce qu’il est actuellement, à savoir, la rentabilité, le carbone et le confort des français.

Sur la forme, on a des chansons dansantes, des rythmes cassés et électros qui commencent déjà à faire danser pas mal de monde. On a dépasse depuis longtemps la tonalité de la chanson française de base, et ça fait bien plaisir ! Bravo

Neniu est encore peu connu du grand public mais le supposé duo jouis d’un fort soutien de la souterraine, ce label indépendant qui produit et promeut les musiques de l’underground français.

Neniu produit aussi de nombreuses représentations originales, genre des ciné-concerts avec projections de leurs dessins animés, ou des lives électros en résidences dans des tiers lieux on ne sait où. On les retrouve aussi bien en tournées dans des villes du sud que dans des salles obscures du 93… Tout est très libre tout est très cool chez Neniu et c’est ça qu’on aime et c’est pour ça qu’on partage. Laissons nous guider par ces histoires, on a besoin de jeunes qui rêvent, on a besoin de voir ce monde d’une autre manière.