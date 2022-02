Sun Cutter, un album folk acoustique plein de lumière !

Bonjour et bienvenu dans Sonar. Aujourd’hui on va parler du premier album de Sun Cutter qui s’appelle… Sun Cutter, tout bonnement, sorti en janvier sur le label Bronzerat Records !

Joie de vivre

Sun Cutter nouveau nom de scène de Kevin Pearce. Il vient de sortir un album de folk anglaise, des textes accompagnés à la guitare, plus batterie, plus basse. Une formation classique pour une performance émouvante.

Kevin il est papa depuis pas longtemps, il est papa heureux. Il est heureux tout court en fait. Cette joie de vivre, il la tient fermement depuis un évènement tragique qui survient à ses 33 ans. Crise cardiaque, il a failli y passer le brave. Mais aujourd’hui, lorsqu’il regarde derrière, il ne regrette rien, il s’estime chanceux même. Chanceux d’avoir pu prendre conscience de la vie. Alors il la croque la vie maintenant, plus apaisé, moins aigre et en colère. Il aime et y consacre toute son énergie.

Toute son énergie dans l’amour, tout son talent dans la guitare et dans la voix ça donne Sun Cutter. Quelle envie quand dans cet album ! Le premier de sa nouvelle vie. Il l’a annoncé avec des singles vraiment chouettes, Daylight Star, Stand Your Ground et What Can I Do?… ça vous donne une idée des thématiques de l’artiste. On attend pas plus et on plonge dans sa musique avec le morceau trick.

On entend ici une musique chargée d’espoir, porteuse de lumière et de légèreté. Alors que sa vie a pris un tournant avec cet accident cardiaque, Pearce réalise. Il réalise que la manière dont on prend la vie, les inquiétudes, les ennuis, peuvent être balayés avec positivité car en fait rien n’est vraiment très grave. Adepte des petites phrases de bien être et de d’estime de soi, il transmet aussi tout ça dans ses chansons.

Attendu du public

Avant d’être Sun Cutter, Kevin Pearce tournait déjà pas mal dans les salles de concert des villes anglaises. A voir son compte Instagram chargé de photo de lui dans des théâtres, dans des bars, des salles assises ou des soirées de bals.

Mais est-ce qu’il a prévu une tournée pour la sortie de son album ?? La situation de la culture aujourd’hui est désastreuse et pas qu’en France hein. Outre-manche, les projections du printemps sont si incertaines qu’il a du reporter ses prochains concerts en juin.

On espère pour lui qu’il saura revoir son public anglais, et personnellement, j’adorerais le voir en France aussi. Vous l’imaginez dans le Finistère vous ?? Allez on se quitte en beauté avec superstar, toujours avec de la lumière dans le ciel. Superstar ? On est bien sur de la pop anglaise !