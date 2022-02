Emmanuel Holder et son mook Glaz dans la première de Pat blabla !

Pour cette première de Pat blabla, Patrice Salaün et M. Seb reçoivent Emmanuel Holder, conservateur des deux réserves naturelles des Monts d’Arrée (du Venec et du Cragou-Vergam). Il est le créateur du » mook » Glaz, semestriel édité par les éditions Coop Breizh. Il a également publié dernièrement, toujours chez Coop Breizh, » Eaux douces « .

Au phoner (intervention téléphonique), Violaine Auffret du Musée de la fraise et du patrimoine, de Plougastel-Daoulas.

Programmation musicale dans l’ordre de diffusion : les Cow-boys fringants » l’Amérique pleure « , Yann-Fañch Kemener et Eric Menneteau » Vive la liberté « , Led Zeppelin » When the levee breaks » (choix de l’invité), Les Charlots » Cache ton piano ».

Générique : The Thunderbirds et » Mon nom est personne » de Ennio Moriconne

Générique phoner : » Le distrait » de Vladimir Cosma

Rendez-vous le jeudi 24 février 2022 pour la 2e émission, 10h/10h55 en direct

Bise à l’œil !