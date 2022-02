Le chanteur de Pedro The Lion nous emmène à travers ses souvenirs d’enfance, dans son album Havasu

L’enfance de David Bazan en 5 albums

Pedro The Lion c’est un groupe d’indie rock, basé aux Etats-Unis, porté par leur chanteur, David Bazan. David est fils de pasteur, il est élevé dans la musique religieuse et se fait un nom sur la scène musicale chrétienne. Pedro The Lion sortent 4 albums ensemble, et ils se séparent en 2006. Les membres voulaient tenter de se lancer en solo. Donc pas de nouvelles du groupe pendant 13 ans, jusqu’en 2019, quand David Bazan décide de reformer Pedro The Lion, et de sortir le 5e album, Phoenix. Phoenix est un album autobiographique de David, il raconte le début de son enfance dans la ville de Phoenix en Arizona. Il est resté là-bas jusqu’à ses 12 ans. Havasu est la suite directe de Phoenix, l’album raconte la période où David Bazan a habité à Lake Havasu City, en Arizona aussi. Le projet de David Bazan c’est de sortir une série de 5 albums, pour raconter son enfance à travers 5 villes importantes où il a vécu. Lake Havasu City est aujourd’hui une petite station balnéaire, une sorte de porte d’entrée vers la Californie. Mais à l’époque elle était encore moins que ça. C’est une ville qui a été bâtie à partir de rien, dans les années 70, par un riche investisseur pétrolier. Il a aussi racheté et rapatrié le London Bridge, pierre par pierre, pour l’installer dans sa ville. C’est une ville artificielle de A à Z.

Le début d’adolescence à Lake Havasu City

L’album Havasu reprend juste après la fin de Phoenix, où ils quittaient la ville en voiture. L’album commence avec l’arrivée de la famille dans la ville sur le titre Don’t Wanna Move, « je ne veux pas bouger ». Le petit David de 12 ans n’a pas envie de changer de ville. Surtout qu’il quitte la capitale de l’Arizona, la 9e ville plus peuplée des Etats-Unis. Au final il n’a passé qu’un an à Lake Havasu, donc ça aurait pu être anecdotique par rapport aux 12 ans à Phoenix, mais il lui est arrivé assez de choses en une année scolaire pour qu’il en fasse un album. L’année entre les 12 et les 13 ans, c’est le début du passage à l’adolescence. David va faire plein d’expériences, un premier amour, l’arrivée dans une nouvelle ville, être le petit nouveau à l’école.

Pour être le plus authentique dans ce qu’il raconte, David a fait un vrai travail journalistique. Il retourne dans la ville 30 ans après, pour s’imprégner de sa ville et retrouver tout plein de souvenirs oubliés. Il aborde un souvenir qui sera super important pour sa carrière musicale. C’est le moment où David a échangé sa clarinette contre une batterie. Le morceau c’est First Drumset, c’est peut-être le plus rythmé de l’album. David voulait jouer du saxo, mais le directeur de son groupe de musique avait trop de saxophonistes, à la place il lui propose la batterie. David accepte sans savoir jouer un seul rythme. Mais il joue dans sa chambre tout l’après-midi. L’album se termine sur Lost Myself, la famille reprend la route, pour Santa Cruz, après un an à Lake Havasu. Donc le prochain album de Pedro The Lion sera sur Santa Cruz.