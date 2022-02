Black Country, New Roads sort un deuxième album au delà du rock avec Ants From Up There !

Bonjour et bienvenu dans SONAR ! Aujourd’hui on s’intéresse à un groupe de musique très tendance outre manche, une petite pépite qu’il faut partager absolument. Black Country, New Roads vient juste de sortir son deuxième album « Ants From Up There » sur le label Ninja Tunes, un an après leur premier album ! Un vrai bijou musical pour une formation de quatre gars et trois meufs qui se la donnent de ouf !

Entre pop et musique classique

Sept musiciens aujourd’hui c’est quand même assez rare, mais alors pour faire de la bonne musique c’est vraiment un miracle ! On a un saxophoniste, une meuf au claviers, un batteur, une bassiste, un guitariste, un chanteur guitariste, et une violoniste, cette formation est complètement folle, entre musique pop et musique classique, entre garage et conservatoire.

C’est vrai, ils se sont moqués de moi à la programmation quand j’ai voulu chroniquer BCNR. Ah ouais c’est vraiment de la musique de conservatoire… Vrai, certains d’entre eux ont une formation classique, d’autre ont appris en autodidacte, et c’est ça qui fait ce riche mélange.

On est plus sur un groupe qui hérite de Queen, dans le genre Opéra Rock, conservatoire justement. Le chanteur a l’accent très british, et sa voix est lyrique, alors que l’ambiance est rock. On entend aussi l’omniprésence de la musique de Frank Zappa dans leurs compositions. Zappa, considéré hier comme un Junk, aujourd’hui comme compositeur, on le retrouve dans les thèmes de violons et de sax, un peu alambiqués, écrits et répétés, mais néanmoins groovy.

On écoute Black Country, New Roads, Chaos Space Marine, vous êtes bien dans Sonar !

Meilleur groupe du monde lol

Bingo, le succès de BCNR arrive super rapidement. C’est que la presse musicale a faim de ce genre de groupe, on peut écrire beaucoup d’histoire. Dès leur deux premiers singles, des journaux spécialisés les déclaraient « le meilleur groupe du monde ». Bon faut pas exagérer non plus. Mais bon en Angleterre, aux Etats-Unis, tout les superlatifs sont bons pour retrouver la gloire. Originaire de Londres et formé à Cambridge en Angleterre, ce groupe de jeunes universitaires est très apprécié en Amérique. Mais une histoire vient compliquer leur ascension.

En 2015, tous les membres du groupe jouaient déjà. Le groupe était connu sous le nom de Nervous Conditions. Accusé d’agression sexuelle, le chanteur/leader part et le groupe se reforme avec son second chanteur, Isaac Wood. Ils se renomme Black Country, New Road, à l’aide du générateur aléatoire de mots de Wiki.

Ils sortent deux albums sous la tutelle du manager Dan Carey, et là, alors qu’ils viennent de sortir Ants From Up there, et qu’une tournée aux Etats-Unis était programmée, Isaac Wood annonce qu’il se sépare du groupe, qu’il ne peut continuer… triste nouvelle pour les fans, qui voie en péril ce groupe prodigieux.

Sonar, c’est fini pour aujourd’hui. Je vous laisse avec le morceau Haldern ! A bientôt pour une nouvelle découverte musicale !