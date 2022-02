Erwan Cavarec, l’homme qui parle avec les arbres

Amoureux des arbres

Erwan Cavarec a grandi dans la nature : il s’est lié d’amitié avec des chiens et des chèvres, il s’est construit des cabanes dans les arbres et s’est créé un refuge dans la nature. Depuis, il n’a pas perdu son âme d’enfant. Il est devenu arboriste-grimpeur.

Son métier consiste à entretenir les arbres notamment en les taillant ou en les abattant. Erwan expérimente aussi d’autres techniques de soins grâce à des baumes, des haubans ou encore des huiles essentielles.

Aujourd’hui, Erwan Cavarec est aussi arbologue, un homme qui parle avec les arbres.

Repenser la société

Pour Erwan Cavarec, nous avons beaucoup à apprendre des arbres, notamment sur nos modes de vie. L’arboriste grimpeur n’hésite pas à comparer nos sociétés aux forêts « modernes ». Des forêts plantés par l’être humain souvent en monoculture afin que les objectifs de rendement et de productivité soient tenus. Des forêts où les arbres sont isolés et sujets aux maladies.

Pour Erwan Cavarec, nous devons nous inspirer des forêts primaires: des forêts où les différentes générations sont mélangées et évoluent en harmonie.