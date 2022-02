Le costarmoricain Pandapendu prend la route du solo avec un premier EP, une mélancolie positive

Rendez-vous tous les lundis

Derrière Pandapendu il y a Yann Ollivier, il a été membre de plusieurs groupes, notamment les Craftmen Club et plus récemment Thomas Howard Memorial. Ils ont sorti un album en 2020 mais le confinement a eu raison d’eux vu qu’ils habitent tous un peu loin. C’était donc l’occasion de tester le solo. Mais en solo, Pandapendu n’est pas Panda perdu, il a de bons alliés. Il fait appel à Laurent Guillet de Gaglain Inc, pour créer sa pochette, qui dégage une ambiance très rétro et pop. Et il ramène son ami Elouan Jégat, à la composition d’un morceau. Mais par-dessus tout, il est en contact avec l’Australien Maxwell Farington, qui habite aussi à St Brieuc, donc Maxwell est le co-auteur de la plupart des titres et il sert aussi de coach d’anglais. Tous les lundis c’est rendez vous chez Yann, ils mangent ensemble, et après ils font de la musique. Vu que Yann a emménagé un studio chez lui, Maxwell enregistre des chansons de Noël. Ça crée un déclic chez Yann, de voir la manière de bosser de Maxwell, sans se prendre la tête, et donc il se remet à composer, en suivant la même méthode. On enregistre sans réfléchir et on sélectionne à la fin. Donc entre janvier et mars il compose dans les 40 titres, pour au final en garder 5 sur son EP.

La Révolution

Yann est bassiste à la base, il en fait depuis ses 15 ans, mais il est devenu batteur, par la force des choses, avec Craftmen Club, vu qu’ils n’avaient personne à la batterie. Par contre quand il compose, il place les accords de clavier et le rythme de batterie avant de travailler la basse. Il met une batterie sur quasiment chaque morceau, et c’est presque un one shot à chaque fois. C’est voulu, c’est pour avoir l’effet de spontanéité.

Le morceau Ruskov est le premier clip à sortir. Il parle de la jeunesse saoulée par le système, et l’envie de vivre à fond. Le clip commence avec 2 filles, qui montent dans la voiture d’un homme cagoulé. Mais ça finit bien, elles arrivent à voler la jaguar du bonhomme, qui repart bredouille à pieds, en plus il avait payé l’essence.

Pandapendu a aussi sorti le clip de Vaporise, accompagné par Elouan Jégat, sur la composition mais aussi dans le clip. Ça raconte l’histoire d’un homme dans sa caravane qui boit avec une autre personne qui voyage en poney, mais je ne vous dit pas tout, le mieux c’est de regarder. Yann a prévu de sortir un clip tous les deux mois, il a une réserve pour un an, donc il devrait en sortir encore 5. Ensuite ça sera le moment de lâcher l’album, il l’annonce pour fin 2022 début 2023. Et pour ceux qui attendent un retour des Craftmen Club, désolé mais ça ne sera pas avant qu’ils ne soient tous à la retraite, dans 15 ans.