A la Technopole de Quimper, Airlogic facilite la vie numérique des professionnels

Airlogic a été créée par Gwenaël Rogel, concepteur informatique et Adèle Gilson, enseignante en design numérique. Son service Airtable consiste à créer une plateforme commune pour l’entreprise cliente. Cette plateforme rend plus ergonomique l’utilisation et l’échange de documents et données informatiques internes à l’entreprise. Airlogic s’inscrit dans la mentalité dite « no-code » : le logiciel peut être modifié à volonté par l’entreprise sans que celle-ci soit une spécialiste de la programmation informatique.

Simplicité d’utilisation et de modification de la plateforme informatique

Après un diagnostic d’évaluation des besoins du client, Airlogic met en place sa plateforme puis assure la formation rapide des salariés à l’utilisation de l’outil ainsi qu’à sa modification.

Nicolas Nedelec, dirigeant de Cornouaille Serrurerie a fait appel à Airlogic pour obtenir un logiciel qui associe un agenda commun et un agenda pour chaque salarié, et qui permet aussi de mieux répertorier les factures des clients.

Mais d’autres des applications peuvent intégrer cette technologie no-code : planification de chantiers, gestion de catalogue produits, de l’approvisionnement, des ressources communication, selon les besoins des entreprises.