Larkabo nous propose un premier album qui a du chien

Bonjour et bienvenu dans SONAR ! Larkabo vient de sortir son premier album « Alors j’ai pris ma loupe et j’ai regardé de monde », soutenu par le label de l’underground francophone la Souterraine ! Et c’est de lui qu’on parle aujourd’hui !

Un premier album qui arrive a point, comme des mûres mûres que l’on cueille et qu’on déguste, après deux premières mixtapes un poil déjantées et frisant le comique. Qu’est-ce qu’on se poile dans cette chronique, vous allez voir !

Je le connaissais pas trop ce Larkabo et j’avais pas mille infos sur lui alors j’ai essayé d’appeler le numéro qu’il y avait sur son site internet. Et comme ça sonnait pas, bah j’ai fait une interview, les questions et j’ai imaginé les réponses.