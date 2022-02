Big Thief alimente les rumeurs autour des dragons…

Bonjour et bienvenu dans SONAR ! Aujourd’hui on bouge en Amérique pour du rock country progressif et bousculant. On parle de Big Thief qui sort un nouvel album Dragon New Warm Mountain I Believe In You, sorti sur le label britannique 4AD !

La montagne mystérieuse

Alors c’est vrai que nous dans SONAR on aime la poésie, ceux qui nous écoutent régulièrement commencent à le savoir… Dragon new warm Mountain I Believe In you, ce titre est pour le moins étrange ! Traduction : « la nouvelle et chaude montagne du dragon, je crois en toi ! »

Big Thief, on s’en doute ce sont des américains de Broolkyn, vu leur nom. De grands bandit. Big Thief est un quatuor de rock mené par Adrianne Lenker, à la guitare et à la voix. Avec ce nouvel album au titre à rallonge il ont décidé d’aller vers des sonorités plus originales, étincelantes à la guitare. Des riffs planant, mais en même temps cette éternelle guitare folk qui porte les voix américaines depuis des décennies. Cette voix, celle d’Adrianne, elle nous amène vers la montagne chaude du nouveau dragon… une voix des altitudes, une voix au dessus des nuages, une voix des cours d’eau glacée et des rochers aux allures mystérieuses. Que de bruits dans cette montagne, que de rencontres étranges. Va-t-on y rencontrer le dragon ?

On sent une osmose

Ces quatre comparses qui forment Big Thief se sont tous rencontrés la Berkelee Music School de Boston, la plus grande et prestigieuse école de musique des Etats-Unis. Le groupe tel qu’on le connaît actuellement s’est formé après leur diplôme.

On sent une osmose dans leur groupe, chacun parle le même langage, chacun est animé par le même esprit de la musique qui les pousse tous, en communion, dans la même direction.

Leur projet du Dragon est donc leur 5eme album, sorti en digital, en CD et en vinyle, comme tout groupe qui se respecte. Un album de 20 titres quand même, on peut dire que le groupe est prolifique. Remplie de spontanéité, il ajoute leur légende à toutes les histoires de dragons qui peuples nos esprits.

On pense à la princesse Fiona, gardée par une dragonne, on pense légende locale avec les deux dragons qui ont semé la panique au Faou, pendant le moyen-âge, on pense au mythique générique du dessin animé Chasseur de Dragons que the Cure a eu l’honneur de partager à de nombreux enfants partout dans le monde. Le dragon dans sa montagne relève d’un puissant imaginaire et c’est dans cet imaginaire que s’inscrit le groupe Big Thief.

Sonar c’est fini pour aujourd’hui, ça siffle dans vos oreille avec Sparrow, en attendant la prochaine émission !