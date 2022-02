M. Seb et Pat reçoivent le comédien Guy Abgrall pour parler de Oups!

Pour la 2e de » Pat d’blabla « , M. Seb et Pat reçoivent le comédien Guy Abgrall, co-créateur du festival de théâtre contemporain » Oups « , qui se déroule à Brest jusqu’au 19 mars. Il est également l’auteur du livre de poèmes » Chant du chat « , illustré par Kenza Arar, aux éditions PSD.

Au phoner le programmateur de » Arsenal Production « , Marc Ribette, pour évoquer sa nouvelle saison de concerts et spectacles.

Programmation musicale dans l'ordre de diffusion : Tina Charles " I love to love ", Bruce Springsteen " Badlands ", Henri Tachan " Entre l'amour et l'amitié " (choix de l'invité), Devo " Girl U Want ", Julien Clerc " La Californie ". Générique de l'émission : " Mon nom est personne " de Ennio Moriconne.

–> Rdv pour la 3e en direct, le jeudi 10 mars à 10h, en rediffusion et en podcast sur radioevasion.net

