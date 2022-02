Jusqu’en 2012, on pensait que le crapaud commun et le crapaud épineux étaient une seule et même espèce, jusqu’à ce que la génétique s’en mêle et que la taxonomie consacre donc le Bufo spinosus. Ce dernier est donc un peu moins répandu que son camarade Bufo bufo mais néanmoins il est bien présent, notamment en Bretagne (au sud-ouest d’une ligne Amiens-Nice mais aussi dans la péninsule ibérique et jusqu’en Afrique du nord).

Sa silhouette est trapue, sa peau assez sèche et rugueuse parsemée de pustules (comme des épines auxquelles il doit son nom) gris terreuse et des yeux orangers un peu rouges avec de grandes pupilles noires horizontales ; derrière ses yeux, deux glandes à venin lui permettent de repousser ses prédateurs comme la couleuvre ou le héron ; mais pas la loutre ni le putois qui savent comment déguster un crapaud après lui avoir enlevé la tête (et même parfois ils l’épluchent !)

Le crapaud épineux consomme larves, limaces, vers, plutôt des « corps mous ». On le trouve, solitaire et nocturne, dans les forêts, les ronciers, les haies bocagères ou les jardins, car il apprécie les cachettes, jamais très éloigné d’un point d’eau (du fossé à la mare en passant par le cours d’eau ombragé et pas trop vif) car c’est dans l’eau que la femelle dépose les œufs.

La reproduction « explosive » du crapaud épineux