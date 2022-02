Les évadés du sport : tour d’Europe à vélo avec le Velow tech tour et Championnat de Bretagne de Triathlon à Telgruc

Un très beau programme pour les évadés du sport pour ce mois de février : tour d’Europe à vélo avec le Velow tech tour et championnat de Bretagne de triathlon à Telgruc.

Le Velow Tech Tour : les lowtechs européennes à vélo

Après le tour de l’actualité sportive des clubs bretons avec Hugo, on découvre avec Fred, l’initiative de 3 jeunes qui partent bientôt à vélo sur les routes européennes. Leur objectif : découvrir des initiatives lowtech en Europe. Leur idée a germé durant les confinements successifs, ces étudiants voulaient créer un moment de rencontres humaines et de découvertes culturelles. De l’autre côté, les questions environnementales sont toujours présentes, et la nécessité de répondre aux enjeux planétaires et climatiques fait partie des urgences de moment. D’où leur idée de sillonner l’Europe à vélo. Leur but étant de partir à la découverte des initiatives en matière de lowtech, découvrir la vie de ces gens, leurs habitudes alimentaires, leurs modes de vie et leurs façons d’envisager l’avenir. Tugdual, l’un des 3 échappés, nous raconte les préparatifs juste avant leur départ.

La Presqu’île Race recherche ses bénévoles

En deuxième partie, c’est Aurélien Batta qui nous rejoint pour présenter la Presqu’île Race, un triathlon organisé sur la commune de Telgruc en septembre prochain. L’épreuve sera cette année le juge de paix pour déterminer le champion de Bretagne. Un élément qui a son importance. D’ores et déjà, l’organisation peut annoncer un plateau de fort beau gabarit sur un parcours particulièrement relevé. Septembre c’est loin, mais d’ici là, les organisateurs sont à la recherche de bénévole.