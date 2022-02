Les interactions entre les oiseaux, les humains et les chiens en baie de Douarnenez

Compter les oiseaux, les chiens et les hommes

L’association Grumpy nature est missionnée dans le cadre du protocole national OPNL (Observatoire du patrimoine naturel et littoral) pour mesurer les évolutions de la population des oiseaux limicoles en baie de Douarnenez sur 2 ans. Pour ce faire, David Hémery, ornithologue, se déplace le long des côtes et tous les 500 mètres ; il enregistre le nombre d’individus aviaires mais aussi le nombre de promeneurs avec ou sans chien. Ce comptage permettra de mesurer les interactions entre humains et oiseaux.

Sensibiliser les promeneurs

Le naturaliste profite de sa présence sur ces plages pour sensibiliser les promeneurs et en particulier les propriétaires de chiens ; il les invite à ne pas marcher dans les zones où les oiseaux picorent, et à ne surtout pas laisser les chiens courir vers les oiseaux (ce sont des espèces protégées).