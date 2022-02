Arrêtez de faire vos temenik et écoutez Little Hammam, l’album de Temenik Electric

Pas de chichis

Les marseillais de Temenik Electric ont sorti leur 3e album, Little Hammam. Ils sortent sur leur propre label, Nomad’ Café Prod, qui est aussi un café, tenu par Mehdi, le chanteur guitariste, et tête d’affiche du groupe. C’est donc leur 3ème album, ils ont commencé leur carrière avec deux EPs, puis un premier album Ouesh Hada en 2013, et le second Inch’Allah Baby en 2015. L’aventure Temenik Electric commence en 2011 avec deux potes, Mehdi et Jérôme. Ils partent ensemble en Algérie pour créer un peu de musique, et à leur retour à Marseille ils montent un groupe, avec Mehdi a la guitare et au chant, et Jérôme à la basse, ils prennent 3 autres musiciens, pour se faire un petit quintet, même si les membres ont changé le long de l’aventure.

Ils prennent le nom de Temenik Electric, « Temenik » en arabe c’est les manières, les chichis. Le nom annonce qu’il y a une influence arabe dans la musique, mais pas que, « Electric » c’est pour tout le reste. Et aussi parce que ça sonne bien.

Mehdi aime bien tout ce qui sonne bien, s’il chante en arabe c’est aussi parce que ca sonne bien. Parce qu’en vrai il réfléchit en français et il écrit les paroles en français. Mais l’arabe, il le compare à l’anglais, c’est une langue qui est plus musicale, et plus percutante aussi. Mais du coup, il est obligé de faire travailler sa mère ou sa sœur pour faire la traduction de ses paroles.

L’Arabian Rock

Les fans ont du l’attendre longtemps cet album, il sort après sept ans de pause, et il sort en retard, il devait sortir en automne 2020, il sort finalement en février 2022. Il s’en est passé des choses, depuis. Le groupe a été mentionné par le magazine anglais Songlines, dans leur top album. Et Mehdi a été fait Chevalier des Arts et des Lettres. Même si ça n’a pas trop intéressée sa mère, comme on peut l’entendre dans le dernier son de l’album, Chevalier, quand il lui annonce la nouvelle, elle lui répond d’aller sortir la poubelle.

Mehdi appuie beaucoup sur la double culture de Temenik Electric. Il a grandi dans une fratrie de 15 enfants, il a été initié au rock par ses grands frères, et à la musique traditionnelle orientale par ses parents. Donc dans sa musique forcément les deux mondes se mélangent. Ça a plein d’avantages, le groupe est programmé autant dans les festivals rock que world. Pour la formalité, pour les médias, etc.. ils disent qu’ils font du arabian rock, du rock en arabe quoi. Mais en vrai c’est juste du rock, fait par des gens qui ont une culture orientale.

Little Hammam, c’est un nom très symbolique. Ça fait référence aux Little Italy, Chinatown, tous ces quartiers qu’on trouve dans une ville, et qui nous plongent au cœur d’un pays différent en un instant. C’est une bulle, un pays dans une ville. Mais à une petite différence. Ça aurait pu être Little Maroc, mais le choix du Hammam est pas au hasard, déjà ça représente toute la culture orientale sans définir de pays, mais le Hammam c’est aussi le lieu de rencontre et de discussion, et ça représente aussi l’intimité.

Dans les thèmes abordés, le groupe s’inspire beaucoup de ce qu’il vit, et de ce qu’il voit, notamment dans l’actualité, comme pour le printemps arabe. Dans l’intro de l’album, le titre M’Cha O Jet, il imagine la rencontre entre sa fille et son frère, qui n’aura malheureusement jamais lieu car elle est née peu après son décès.