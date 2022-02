Les nouvelles fraîches de l’Atelier culturel de Landerneau en ce début 2022

À suivre ce samedi 26 février 2022 à 19h30 au Family de Landerneau, Silence on tourne, par la compagnie Pockemon Crew. Une pièce chorégraphique pour 9 danseurs hip-hop qui a vécu plus de 172 représentations (dont 42 à l’étranger). En explorant le cinéma des années 30 et 40, on retrouve dans certaines comédies musicales de l’époque, l’énergie et l’originalité de certains mouvements de la danse Hip Hop (les origines du mouvement Hip Hop remontent aux années 1940 à New-York).

De plus, le spectacle est un clin d’œil donné par la compagnie à sa ville d’appartenance, Lyon ; ville dans laquelle, au 19ème siècle, les frères Lumière inventèrent le cinéma. Cette création s’inspire du cinéma en noir et blanc, agrémenté d’une danse toute en couleurs.

www.pockemoncrew.com