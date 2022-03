Levez les yeux ! Le dernier album de Maverick Sabre vient du ciel ! Decouvrez Don’t Forget To Look Up

N’oublie pas de lever les yeux

Maverick Sabre c’est le nom d’artiste de Michel Stafford, il a gardé les mêmes initiales. Il est né à Londres, mais il a habité en Irlande, il est retourné dans sa ville natale plus tard, pour travailler dans la musique. Le nom de son album, Don’t Forget To Look Up, fait tout de suite écho au film de Adam McKay sorti en décembre 2021, Don’t Look Up. Le film parle de la gestion des crises par les dirigeants, et de la notion de bon sens, mais l’album est plus délicat dans son message, déjà il ne donne pas un ordre. N’oublie pas de lever les yeux, c’est plutôt un conseil, comme ta maman qui te dit « Eh ! N’oublie pas ton goûter ! ». Et l’album parle surtout d’amour, même si le titre d’intro, Falling, rappelle aussi la comète du film. Sur la pochette de son album, Michel a le corps enseveli sous du sable, au milieu d’un désert, la tête enfermée dans une cage à oiseau. Il ne lui reste plus que sa voix. Il a confié la création de sa pochette a un ami, qui avait déjà réalisé un de ses clips. Et c’est ce visuel qui lui a inspiré le nom de son album. Sur Don’t Forget To Look Up, Maverick Sabre produit plus qu’avant. Plus de la moitié des morceaux de l’album sont produits par le chanteur. Comme à son habitude, il laisse la place à quelques invités sur certaines chansons. Et sur cet album, Londres est à l’honneur, il invite les chanteuses Demae et Sasha Keable.

Sentimental

L’album est très introspectif, Michel parle de ses sentiments sur les 2-3 dernières années, donc de son troisième album When I Wake Up à aujourd’hui. Sur le titre Not Easy Love, il parle de ses relations passées et présentes. On retrouve une petite parenthèse rap avec Like This. Il y a le titre Time Away, que Maverick Sabre a eu du mal a terminer. Sur tous ses albums, il fait toujours un morceau qui finit avec quarante versions différentes, jamais satisfait à 100% du résultat, et bien c’était celui là. Le morceau Something Special a une histoire assez sympa aussi. Il l’a écrit en Jamaïque. Il est parti là-bas, chez une amie, pour retrouver l’inspiration perdue après la sortie du troisième album. Il a amené tout son matériel pour faire du son, sauf son PC portable, qu’il a oublié. Du coup, il était totalement déconnecté, impossible d’enregistrer, mais ça lui a permis de composer Something Special. A la base, il voulait juste sortir un EP de quatre titres, mais il a continué de créer et c’est devenu un album. À un moment donné, il ne voulait même plus le sortir, il avait trop entendu les titres et il ne savait plus quoi en faire. Il les a confiés à son ingénieur du son de longue date, il les a mixés et a ajouté quelques trucs, et c’est reparti, Michel est tombé amoureux de son album, pour reprendre ses mots. Il y a un dernier invité sur l’album, que je n’ai pas mentionné : sur l’outro, Get Down, à la guitare, on retrouve Nile Rodgers, le guitariste du groupe Chic.