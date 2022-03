Sarah Kervahut aide les entreprises à renforcer leur cohésion interne et s’appuie sur Entreprendre au féminin Finistère

Après 13 années très formatrices dans la grande distribution, Sarah Kervahut a souhaité voler de ses propres ailes. Après avoir suivi la formation Émergence d’Entreprendre au féminin, elle a créé en 2018 Tekio (adaptation en japonais). Un accompagnement « Facilitateur de performance », c’est ce que propose Sarah aux entreprises, quelles que soient leur taille. Formée à l’outil de photolangage Points of view, Sarah Kervahut travaille sur la cohésion d’équipe (le « team building ») en s’attachant à donner du sens au travail et à l’activité de chacune et chacun dans l’entreprise. Il s’agit à la fois de développer une bonne image de marque de l’entreprise pour de futurs recrutement, mais aussi d’améliorer l’organisation des services, la communication interne, de prévenir ou régler des conflits, voire de changer tout le fonctionnement de l’entreprise… Même si elle est certifiée coach professionnelle, Sarah Kervahut s’adresse donc davantage à des collectifs qu’à des individus.

La jeune entrepreneuse est restée bénévole du réseau Entreprendre au féminin Finistère, qu’elle contribue à faire connaître et à animer.

Ses inspirations : Mike Horn l’aventurier explorateur

Choix musical : Equilibirum de Darius