Se prémunir contre les abus téléphoniques avec l’aide de la CLCV

Relations avec son opérateur téléphonique

Dans l’ensemble, les relations entre les différents opérateurs téléphoniques et leurs clients se sont pacifiées. Reste cependant des points de vigilance, notamment quand on veut mettre fin à son contrat (en dehors d’un abonnement avec engagement de 12 mois ou 24 mois). Les informations figurent automatiquement dans les conditions générales de vente, en particulier l’adresse à laquelle envoyer votre lettre de résiliation, que la CLCV vous conseille d’envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception. De même, la portabilité du numéro de téléphone doit vous être assurée. Pour cela, appelez le 3179 (gratuit) pour obtenir votre numéro Rio – Relevé identité opérateur – et vérifier que votre contrat est sans engagement. Si on est engagé sur 24 mois, mieux vaut rompre son contrat la deuxième année, les indemnités de rupture seront moins élevées.

Il peut arriver que votre ligne téléphonique soit écrasée par erreur parce qu’un autre client qui souhaitait supprimer sa ligne a donné votre numéro Rio au lieu du sien. Dans ce cas, mieux vaut s’armer de patience pour récupérer son numéro, d’abord auprès du service client de l’opérateur, puis de son service consommateur et, en cas de litige, on peut aussi s’adresser au médiateur des communications électroniques.

Si vous avez vous même appelé un opérateur pour vous informer d’une offre et que vous avez dit oui, vous recevrez, après votre accord verbal, une confirmation à signer. Si vous avez été démarché par un opérateur non sollicité qui vous impose un contrat, vous avez 14 jours pour vous rétracter.

Harcèlement téléphonique et arnaques en tout genre

Les appels intempestifs se multiplient. Malgré l’obligation d’affichage du numéro, on y échappe difficilement (au moins, quand on recevait un appel masqué autrefois, on pouvait choisir de le rejeter automatiquement). Certaines campagnes s’apparentent à du harcèlement. Lors de la mise en place de la rénovation thermique à 1 euro, beaucoup d’entreprises ont profité du dispositif pour démarcher sans répit et tenter de se placer auprès des propriétaires de logements anciens. Même s’il s’agissait de véritables entreprises et si effectivement les clients n’avaient qu’un euro à payer, le travail a parfois été bâclé ; et surtout, certaines personnes ont reçu tant d’appels que le gouvernement a fini par interdire le démarchage téléphonique pour la rénovation énergétique.

Actuellement, ce sont des entreprises qui tentent de convaincre les personnes salariées d’utiliser leurs droits à formation du compte CPF qui multiplient les appels. Certaines ont de véritables formations à proposer mais beaucoup tentent juste de capter vos droits à leur profit sans proposer de véritable formation en contrepartie.

La CLCV a aussi vu affluer des personnes victimes de démarchages abusifs en matière d’assurance et de mutuelle santé. Certaines personnes se retrouvaient avec jusqu’à 8 mutuelles sans rien avoir signé par écrit !

La CLCV souhaiterait que le démarchage téléphonique soit interdit par défaut et qu’il soit autorisé uniquement auprès des personnes l’ayant expressément sollicité. En effet, jusqu’à présent, toutes les solutions d’inscription contre le démarchage, comme Bloctel, n’ont pas véritablement fonctionné.

Vous pouvez cependant vous inscrire gratuitement sur liste rouge pour ne figurer dans aucun annuaire.

Vols de données confidentielles par téléphone

Enfin, même si le « phishing » par mail ou par SMS est le plus courant, des escrocs purs et simples continuent d’utiliser le téléphone pour soutirer à celles ou ceux qui répondent des informations confidentielles. La CLCV vous conseille de ne JAMAIS communiquer par téléphone votre numéro de code bancaire ou d’accès à vos comptes, votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de Caisse d’allocations familiales. Ni les banques, ni les organismes officiels ne vous demanderont ces informations par téléphone (ni par mail).

