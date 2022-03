Réécoutons Boris Vian !

Ce vendredi 25 février 2022 à 17h00, en direct et sans filet ! Au Bistrot des copains, un ami qui vous prête une revue excellente et trimestrielle « L’Eléphant » avec un bel article paru en février 2020 pour le centenaire de Boris Vian… et nous vient l’envie d’écouter ou de réécouter ses chansons interprétées par : Higelin, Moiloudji, Philippe Clay, Judith Magre, Henri Salvador, Pierre Brasseur et Debout sur le Zinc. Boris Vian, homme-orchestre qui disait : « Je ne veux pas gagner ma vie, je l’ai ». Il est parti trop tôt.